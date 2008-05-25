У БЮТ стверджують, що блок Литвина платить на Майдані за курсом 5.04

Спостерігачі від Блоку Юлії Тимошенко зафіксували значну кількість порушень на виборах мера Києва та міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, зокрема, під час голосування на низці виборчих дільниць (№113 – Деснянський район, №130/7 – Подільський район, №113 – Шевченківський район) були зафіксовані спроби виносу чистих бланків бюлетенів з виборчих дільниць. Інформація передана в правоохоронні органи, якими встановлююся мотиви правопорушення.

Близько 12 годин дня на дільниці №40 (Деснянський район, вул. Драйвера, 40-б) при спробі виносу чистого бюлетеню затримано громадянина Ф. Мотиви виносу бюлетеня він не вказав. БЮТ з’ясовано, що його мати є спостерігачем від Блоку Черновецького. Факт порушення задокументовано співробітниками міліції.

Крім того, спостерігач від БЮТ повідомили, що один з депутатів Деснянської райради від Блоку Черновецького на власному автомобілі в першій половині дня підвозив до виборчих дільниць виборців похилого віку. Після голосування надавав їм матеріальну допомогу у вигляді грошей. Після попередження спостерігачами від БЮТ щодо підкупу виборців депутат зник з місця порушення.

На дільниці у Шевченківському районі (вул. Чорновола, 24) двоє невідомих намагались вкинути у виборчу урну по пачці бюлетенів. Спостерігачами від БЮТ спробу попереджено, обставини з’ясовуються.

Крім того, на дільниці № 171 (Шевченківський район) запротокольовано два факти реалізації технології підкупу виборців, коли як доказ пред’являлися фотозображення відмітки в бюлетені для голосування.

На дільниці № 159 (вул. Баумана,8, Шевченківський район) спостерігачами від БЮТ зафіксовано факт створення умов для фальсифікації результатів голосування. Про це свідчить те, що до квартир будинків по вул.Баумана, № 34-а та 34-б, надходили запрошення для участі в голосуванні як для реально існуючих мешканців конкретних квартир, так і для неіснуючих нібито мешканців цих же квартир (з прізвищами реальних мешканців, але з надуманими іменами).

Також мають місце численні факти надходження на мобільні телефони виборців SMS-повідомлень з пропозицією голосувати за Партію регіонів (надходили у заборонений для агітації час – 24 травня о 18.00 та 25 травня о 12.00, без відображення оператора), і містили текст: «Не забудь проголосовать за своих: Регионы-Киев», стверджують у БЮТ.

Крім того, в день виборів практично біля усіх виборчих дільниць м. Києва перебувають молоді люди - представники благодійного фонду «Захист вибору» та громадської організації «Асоціація студентів-політологів України», які вдають, що проводять соціологічні опитування. При цьому до них вибірково підходять люди, яким вони перед заходом на виборчу дільницю видають квадратний аркуш-опитувальник розміром близько 13 сантиметрів з різнокольоровими трикутниками (зелений, білий, червоний, жовтий) та безглуздими, з точки зору соціології, питаннями.

Проголосувавши, виборці, які отримали ці опитувальники, знову ж підходять до осіб, що видали їм ці квадратики-опитувальники та повертають їх, відірвавши для себе по лінії спеціального зрізу його частину - зелений трикутник. У БЮТ стверджують, що «цей благодійний фонд є фактичним прикриттям «каруселі», організованої Блоком Литвина, а аркуші-опитувальники накладаються в кабіні для голосування на виборчий бюлетень біля відмітки про голосування за кандидата від Блоку Литвина ПИЛИПИШИНА та Блок Литвина і фотографуються на камеру мобільного телефону. В подальшому фото показується так званому десятнику, який, впевнившись у «правильному» виборі, гарантує через декілька годин в обумовленому місці видати гроші. Гроші (50 доларів США, або ж 270 гривень) видаються по пред’явленню виборцем вищезазначеного зеленого трикутника. Встановлено, що одним із місць отримання грошей визначено Майдан Незалежності. Процес «опитування» контролюється з боку молодиків атлетичної статури».

Як заявив народний депутат від БЮТ, заступник керівника міського виборчого штабу блоку Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, за частиною із зафіксованих БЮТ випадків фальсифікації правоохоронцями вже на цей момент порушено кримінальні справи. Правоохоронні органами вивчають питання щодо порушення кримінальних справ щодо решти зафіксованих блоком випадків.

Водночас на низці виборчих дільниць Києва зафіксовано факти затримання виборців, які нібито від імені БЮТ намагались організувати підкуп виборців з метою дискредитації блоку. Певні особи просили молодих людей (переважно студентів) записатись до груп підтримки БЮТ і згодом проголосувати за блок на виборах за винагороду, зазначає прес-служба.

БЮТ уповноважений заявити, що ніколи не займався і не займатиметься такими протиправними діями.

Блок Юлії Тимошенко застерігає і просить виборців не піддаватись на злочинні провокативні дії, що тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

БЮТ наполегливо закликає киян за умови таких пропозицій негайно звертатися до працівників міліції на дільницях або за місцем проживання, а за відсутності належної реакції з боку правоохоронців, телефонувати до виборчих штабів або в районні партійні осередки БЮТ.