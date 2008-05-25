Київська ТВК вилучає бланки протоколів, у яких немає Кличка

Київська міська територіальна виборча комісія ліквідувала проблему з протоколами про повторний підрахунок голосів, де було відсутнє прізвище кандидатів в мери Віталія КЛИЧКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар тервиборчкому Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ.

«Ми своїми силами цю ситуацію з протоколами вже ліквідували. І я думаю, через годину почнуть розвозити нові бланки. Старі – вилучають», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про причини відсутності прізвища кандидата на посаду Київського міського голови у цих протоколах, Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ сказав, що «це техніка, помилка типографська».

При цьому він підкреслив, що ситуація з цими протоколами не вплинула б на результати голосування. «Я б не сказав, що вона якось могла вплинути на результати, оскільки є первинний протокол дільничної виборчої комісії і є другий протокол – це результат підсумків по району», - зазначив секретар ТВК.

Як повідомляв УНІАН, представники Блоку Кличка на деяких виборчих дільницях Києва виявили протоколи про повторний підрахунок голосів з виборів Київського міського голови, де було відсутнє прізвище В.КЛИЧКА під номером 31, тобто одразу після номеру 30-й йшов номер 32-й.

Довірена особа В.КЛИЧКА у територіальній виборчій комісії Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО заявив, що така помилка у протоколах не могла бути випадковою, оскільки протоколи перевіряються автоматично, а отже, це було зроблено свідомо. «Це широкомасштабна провокація, метою якої є позбавити перемоги на виборах Віталія КЛИЧКА», - сказав О.ЧОРНОВОЛЕНКО.