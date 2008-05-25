Черновецький набирає 32%, Турчинов - 20,3% - екзит-пол ICTV

На виборах мера Києва чинний міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 32% голосів виборців, перший віце-прем’єр, кандидат від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ – 20,3%, Віталій КЛИЧКО – 19,8%.

Такими є дані екзит-пулу, проведеного на замовлення ICTV, повідомив у ефірі цього телеканалу генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир ПАНІОТТО.

Згідно з даними опитування на виході з виборчих дільниць, за представника Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА проголосували 9,1% виборців, за Миколу КАТЕРИНЧУКА – 4,9%, за представника Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ – 2,7%, за колишнього мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА - 2,6%, за лідера ВО „Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 2,4%.

За словами соціолога, за інших кандидатів разом проголосували менше 3% опитаних киян.

В.ПАНІОТТО зауважив, що похибка може становити від 2% до 3%.

Як повідомлялось, телеканал ICTV замовив опитування на виході з виборчих дільниць провідним соціологічним компаніям: Київському міжнародному інституту соціології у співпраці з фондом "Демократичні ініціативи" та із залученням до польового етапу “Бюро статистичного аналізу”.

У рамках екзит-пулу було опитано 10 тисяч виборців на 100 виборчих дільницях Києва.

Опитування розпочалось о 8.00 і завершилось о 20.00.

Всього у перегонах за посаду Київського міського голови брали участь 70 кандидатів.