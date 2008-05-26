Кличко про цензуру, масові порушення та екзит-поли

Кандидат у мери Києва Віталій КЛИЧКО визначиться з тим, чи оскаржувати йому результати столичних виборів, після оцінки, яку зробить його юридичний відділ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на брифінгу.

В.КЛИЧКО зазначив, що оприлюднені результати екзит-полів не є остаточними результатами виборів, і висловив сподівання, що більш точні результати голосування будуть ближче до 24-ї години.

При цьому він зауважив, що нинішня виборча кампанія характеризувалась тим, що вперше з 2004 року під час виборів було виявлено прояви цензури.

Також, за словами кандидата, на цих виборах явка виборців була найменшою за усі попередні роки.

Крім цього, В.КЛИЧКО наголосив, що під час виборів були зафіксовані масові порушення.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він оскаржувати результати виборів, кандидат у мери зазначив, що після того як з’являться остаточні результати виборів, його юридичний відділ дасть оцінку ситуації, і буде визначено, що робити далі.