Третьяков упевнений, що київські вибори не розвалять демократичну коаліцію

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ упевнений, що результати київських виборів не спричинять «розвалу» демократичної коаліції в парламенті.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Інтер», реагуючи на висловлювання Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, Василя ГОРБАЛЯ і інших учасників програми про неминучий розпад коаліції.

О.ТРЕТЬЯКОВ нагадав, що цього тижня коаліція почала злагоджено голосувати в парламенті. «Ця тенденція залишатиметься і далі. Коли ми говоримо про те, що вибори в Києві вплинуть на демократичну коаліцію в парламенті це нонсенс. Вона була, є і буде!», - упевнений депутат.

Водночас, він вважає, що сьогоднішні вибори є «холодним душем» для лідерів політичних сил, які входять у коаліцію. «Бо вони (результати виборів – УНІАН) катастрофічні, на жаль, і для НУ-НС і для БЮТ», - сказав він.