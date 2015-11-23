Яценюк: РНБО необхідно ухвалити рішення про формат відносин з окупованим Кримом

Також мова йде і про заходи, яких українська влада повинна вжити як щодо повернення півострова, так і щодо побудови економічних, соціальних і будь-яких інших відносин з ним.

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Про це він заявив сьогодні на позачерговому засіданні уряду, передає кореспондент УНІАН.

"Що стосується подальших дій, я звернусь до президента України з тією метою, щоб РНБО України прийняла остаточне рішення про формат наших стосунків, і про ті заходи, які українська влада повинна вживати як з повернення АР Крим до складу України, так і з побудови економічних, соціальних і будь-яких інших відносин з Кримом, і щодо боротьби з російськими окупантами, які захопили територію Криму", - сказав глава уряду.