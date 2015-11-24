У знеструмленому Сімферополі продовжують підсвічувати білборд з Путіним (фото, відео)

Однак на одній із будівель у районі Куйбишевського ринку, в центрі Сімферополя, зображення президента Росії Володимира Путіна підсвічують у вечірній час, повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляли, за розпорядженням сімферопольської влади в місті вимкнули світлову рекламу і зовнішнє освітлення, власників кафе і барів зобов'язали зачиняти свої заклади після 22:00.

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Нагадаємо, 22 листопада о 00:25 в окупованому Криму відключили електроенергію, що надходить на територію півострова з материкової частини України. Зараз у Крим постачають електроенергію за допомогою дизельних генераторів, завезених з Росії після анексії півострова 2014 року.