Суд зобов'язав прокуратуру Києва взятись за незадекларовану нерухомість Насірова

Про це повідомляє прес-служба Центру протидії корупції, який оскаржував попереднє рішення суду.

«Печерський райсуд …зобов’язав прокуратуру міста Києва внести відомості про дії Насірова до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - йдеться у повідомленні.

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"Київська прокуратура, куди перекинули нашу заяву про злочин, має внести ці відомості до Реєстру, але ми сподіваємося, що розслідувати справу будуть детективи Антикорупційного бюро, адже Насіров - їх клієнт" – пояснив Андрій Савін, юрист Центру протидії корупції, пише Українська правда.

Відповідно до чинного КК, "подання завідомо недостовірних відомостей у декларації" карається позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як відомо, Насіров у своїй декларації за 2014 рік не вніс жодної інформації у графі про нерухомість – там вказані прочерки.

Однак згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно Великобританії за витягом №EGL529375 встановлено, що Насірову станом на 9 вересня 2015 року належить квартира у Лондоні. А за вказаною адресою зареєстрована компанія "Altis ltd", яка належить дружині Насірова – Катерині Глімбовській. Секретарем в компанії вказаний брат Євген Насіров.