В УКРОПі вважають передчасним питання відставки Яценюка, а за звільнення Шокіна готові підписатися ще раз

Таку думку висловив народний депутат та член політради УКРОПу Віталій Купрій в ефірі програми «Про політику» на «Еспресо ТV».

Зокрема, нардеп наголосив, що сьогодні існує небезпека концентрації влади в державі в руках президента та його політичної сили.

«Поки ми не знайдемо заміни чинному прем’єру, про його відставку говорити передчасно, тому що порушиться баланс влади. Якщо на цю посаду прийде людина від «Блоку Петра Порошенка», матимемо узурпацію влади», – пояснив політик.

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Віталій Купрій також висловився за відставку Генерального прокурора Віктора Шокіна. «Я одним із перших поставив підпис за відставку Шокіна і готовий зробити це ще раз, – сказав він, коментуючи зникнення сьогодні в парламенті підписних листів за відставку очільника Генпрокуратури. – На жаль, відставки Генпрокурора важко досягти, тому що є певні сили в парламенті, які за вказівкою згори блокують цей процес».