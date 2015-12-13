Бойовики "ДНР" не пропустили 23 вантажівки міжнародної гумдопомоги для Луганська
У Донецькій області терористи не пропустили на тимчасово окуповану територію 23 вантажівки з гуманітарною допомогою від міжнародних організацій, що прямували в Луганськ.
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, 23 вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем, а саме - продуктами харчування і медикаментами загальною вагою 430 тонн, отриманим від Всесвітньої продовольчої програми ООН та Представництва верховного комісара ООН у справах біженців, незаконні збройні формування не пропустили в районі населеного пункту Оленівка.
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Вантажівки з гуманітарним вантажем, які прямували в Луганськ, були оформлені в установленому порядку українськими прикордонниками і співробітниками фіскальної служби на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".
"Під час прямування неконтрольованою територією автомобілі були зупинені російськими найманцями і розвернуті назад", - повідомляє ДПСУ.
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