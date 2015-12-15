Депутати не можуть ухвалити зміни до Конституції щодо ратифікації Римського статуту: не вистачає голосів

15:15, 15 грудня 2015
Політика
815 0

На сьогодні у Верховній Раді України немає 300 голосів для ухвалення змін до Конституції щодо ратифікації Римського статуту вже в найближчий час.

фото: УНИАН Верховна Рада України / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд на семінарі з обміну досвідом між експертами та парламентаріями щодо Міжнародного кримінального суду (МКС) та захисту цивільного населення.

Читайте такожМіжнародний трибунал не може порушити справу щодо анексії Криму Росією

Вона зазначила, що в змінах до Конституції в частині судової реформи передбачено вступ в дію норми про ратифікацію Римського статуту через 3 роки.

За її словами, ті, хто виступає за відтермінування ратифікації Римського статуту, говорять про те, що, перебуваючи у стані війни, мало які держави зважуються на його ратифікацію.

Сироїд наголосила, що виступає за якнайскорішу ратифікацію, але розуміє, що зміни до Конституції — це не тільки юридичний документ, але це “і політичний процес, який потребуватиме компромісу”.

Вона підкреслила: “Я абсолютно за ратифікацію вже тепер Римського статуту, але немає 300 голосів, щоб це зробити тепер” (для остаточного ухвалення змін до Конституції необхідно 300 голосів народних депутатів України - УНІАН).

Сироїд підкреслила, що в разі відтермінування на 3 роки ратифікації Римського статуту, цей час можна буде використати для того щоб “ввести в наш Кримінальний кодекс поняття воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Бо сьогодні цього немає”.

При цьому Сироїд підкреслила, що робитиме все для того, щоб Римський статут якнайскоріше був ратифікований.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter