Депутати не можуть ухвалити зміни до Конституції щодо ратифікації Римського статуту: не вистачає голосів

Верховна Рада України / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд на семінарі з обміну досвідом між експертами та парламентаріями щодо Міжнародного кримінального суду (МКС) та захисту цивільного населення.

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Вона зазначила, що в змінах до Конституції в частині судової реформи передбачено вступ в дію норми про ратифікацію Римського статуту через 3 роки.

За її словами, ті, хто виступає за відтермінування ратифікації Римського статуту, говорять про те, що, перебуваючи у стані війни, мало які держави зважуються на його ратифікацію.

Сироїд наголосила, що виступає за якнайскорішу ратифікацію, але розуміє, що зміни до Конституції — це не тільки юридичний документ, але це “і політичний процес, який потребуватиме компромісу”.

Вона підкреслила: “Я абсолютно за ратифікацію вже тепер Римського статуту, але немає 300 голосів, щоб це зробити тепер” (для остаточного ухвалення змін до Конституції необхідно 300 голосів народних депутатів України - УНІАН).

Сироїд підкреслила, що в разі відтермінування на 3 роки ратифікації Римського статуту, цей час можна буде використати для того щоб “ввести в наш Кримінальний кодекс поняття воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Бо сьогодні цього немає”.

При цьому Сироїд підкреслила, що робитиме все для того, щоб Римський статут якнайскоріше був ратифікований.