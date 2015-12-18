Гройсман вірить, що парламент та уряд здатні зробити все для успішного руху шляхом євроінтеграції

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Отже, Європейська комісія рекомендуватиме Раді ЄС та Європейському парламенту включити громадян України до переліку громадян інших країн, які не потребують отримання віз для короткострокових поїздок до держав-учасниць Шенгенської угоди. Всупереч численним скептичним настроям, які спостерігалися протягом року, ми отримаємо безвізовий режим. Такахороша новина сьогодні надійшла з Брюсселя", - написав голова ВР.

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Він зауважив, що Верховна Рада "зробила значний внесок у цей спільний успіх". "І всі добре пам’ятають, як нелегко дались нам необхідні рішення", - додав Гройсман.

Тепер, відповідно до процедури, зазначив він, мають бути внесені законодавчі зміни до Регламенту ЄС.

"А нам паралельно потрібно буде далі працювати над вдосконаленням нашого законодавства і над іншими кроками, які будуть далі наближати до європейської сім'ї. Логіка європейської інтеграції потребує від нас постійного самовдосконалення. Ця робота потрібна перш за все нам, українцям, а не комусь у Брюсселі", - написав Гройсман і додав, що вірить у те, що парламент у взаємодії з урядом "здатний зробити все, щоб і далі успішно рухатись цим шляхом".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко у своєму Twitter написав, що Європейська комісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій з візової лібералізації. "Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій з візової лібералізації. Безвізовому режиму – бути", - написав він.