Андрій Денисенко закликав народних депутатів терміново підписатися за відставку Генпрокурора Віктора Шокіна

Причиною такої заяви послугував незаконний обшук у квартирі лідера УКРОПу Геннадія Корбана та його незаконне нічне перевезення до Києва.

Зокрема нардеп повідомив, що такі дії правоохоронців може оцінити як «дії оговтілої банди, яка досі працює в Генеральній прокуратурі України та в СБУ, і займається кримінальним переслідуванням лідера партії УКРОП».

Щоб припинити свавілля правоохоронних органів, Андрій Денисенко пропонує відправити у відставку Віктора Шокіна: «Я закликаю всіх народних депутатів України зараз підписатися за відставку Віктора Шокіна. Ця людина не має жодного права очолювати Генеральну прокуратуру України».

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Як повідомляв УНІАН, у квартирі лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана представники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України проводять обшук. Як повідомляє прес-служба партії, Корбана примусово правоохоронці вивезли з його квартири.