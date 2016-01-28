Касько наразі не збирається до ЄС через скасування санкцій проти соратників Януковича

Офіційна інформація про відрядження йому не надавалася, сказав Касько в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН.

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Так він прокоментував заяву начальника Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергія Горбатюка. Йшлося про те, що ГПУ має намір найближчим часом відрядити Каська до ЄС з метою надання додаткових пояснень про необхідність продовження санкцій стосовно колишніх українських високопосадовців.

Заступник генпрокурора Касько пояснив, що Горбатюк не є його керівником. "Ви знаєте, Горбатюк поки що мене нікуди не відряджає, поки він моїм начальником не є. І я, наприклад, про це почув на прес-конференції і нікуди не збираюсь", - заявив Касько.

Він сказав, що ситуація з рішенням Генерального суду Європейського Союзу є очевидною.

"Йдеться про скасування попередньо існуючого періоду санкцій. Вони жодним чином не впливають на діючі нині санкції юридично. Як там вони вплинуть політично на подальше рішення, це вже інше питання, але усі активи залишаються заблокованими, і на нинішній момент діючі санкції до 5 березня 2016 року є чинними", - наголосив Касько.

Він заявив, що сьогоднішні рішення є аналогічними тому рішенню, яке було восени прийнято щодо колишнього першого заступника глави Адміністрації президента України Андрія Портнова.

"Там абсолютно те саме обгрунтування... Я не бачу в цьому ніякої сенсації. Європейський суд постановив, що прийняття ЄС рішення на підставі самого факту, що щодо якогось високопосадовця ведеться розслідування, недостатньо, допоки йому не пред'явлено обвинувачення. Тобто на той момент, коли в березні направлялись листи, підозр не було... з боку слідства, але вже подальші санкції застосовувалися на підставі повідомлення про підозру", - роз'яснив Касько.

Також заступник генпрокурора зауважив, що про те, яке рішення прийме суд ЄС щодо другого періоду санкцій і коли це станеться, ніхто не знає.

Касько пояснив, що в сьогоднішньому рішенні суду не має жодної сенсації, а з юридичної точки зору він не бачить взагалі проблем.