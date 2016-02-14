Реформа ДФС і митниці: Прем'єр розповів про першочергові завдання Кабміну на цей рік

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він заявив у передачі «10 хвилин з прем’єр-міністром».

За словами прем’єра, на порядку денному уряду України на 2016 рік - проведення широкомасштабної реформи ДФС та митниці, прозора приватизація, завершення податкової реформи і продовження процесу дерегуляції.

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Для того, аби створити сприятливий бізнес-клімат, завданням номер один для українського уряду він назвав «наведення ладу в українській Державній фіскальній службі та на українській митниці».

Яценюк нагадав, що ця реформа була представлена Міністерством фінансів на засіданні уряду цього тижня. Зокрема, до управління чотирма митницями будуть залучені міжнародні компанії.

«Для того щоб ми побачили, як це працює в західних країнах, щоб ми запозичили найкращий іноземний досвід і продемонстрували всім іншим митницям високі стандарти і зразки, як обслуговувати український бізнес і як не брати хабарі», - наголосив він.

Найшвидший механізм для залучення зовнішніх інвестицій, підкреслив прем’єр, – це чесна і прозора приватизація об'єктів державної власності, це, в тому числі, і шлях до подолання корупції в державних компаніях».

«Цього року ми зобов’язані розпочати масштабну прозору і чесну приватизацію. І сподіваюсь, що тут у нас із парламентом є повне порозуміння необхідності того, щоби інвестор прийшов в українські компанії, дав сюди гроші, створив нові робочі місця і безпосередньо залучив інвестиції», - наголосив Яценюк.

Глава уряду акцентував на необхідності завершити податкову реформу. Перший крок, підкреслив він, уже зроблений.

«Ми вдвічі зменшили один із найбільших податків на бізнес - податок на заробітну платню», - додав він.

Проте податкова реформа, за його словами, – «це не просто зміна ставок оподаткування, це, в першу чергу, зміна системи адміністрування податків, спрощення сплати податків і прибрання низки бюрократичних функцій, які провокують тільки корупцію по відношенню до платників податків».

«Тут уряд і парламент повинен мати єдину платформу податкової реформи. Сподіваюсь, що парламент підтримує Податковий кодекс, внесений Кабінетом міністрів України», - підкреслив Яценюк.

Серед ще одних необхідних кроків він назвав продовження процесу дерегуляції підприємницької діяльності.