У Ющенка кажуть, що у роботі Конституційної ради немає сенсу

Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК заявляє, що засідання Національної конституційної ради буде проведено після стабілізації політичної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СТАВНІЙЧУК сказала на брифінгу у вівторок.

За її словами, організаційна можливість для проведення засідань Національної конституційної ради є, але єдине чого не вистачає це нормальної збалансованої роботи народних депутатів України.

«Як тільки стабілізується відповідна політична ситуація, є сенс тоді поновлювати роботу Національної конституційної ради», - сказала вона.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, без народних депутатів України, які говорять, що вони перебувають у складі НКР, але не працюють в цій раді, сенсу проводити засідання немає.