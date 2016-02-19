Кравчук попередив, що нинішня політична криза може закінчитись для України "останньою революцією"
Політична криза може закінчитися дуже погано, може трапитися "остання революція".
Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук, повідомляє 112.ua.
"Я переконаний, що якщо захочуть, то зберуться і вирішать питання (Щодо долі коаліції - УНІАН). Якщо будуть перетягувати мотузку, якщо будуть говорити про те, хто старше президент або прем'єр, у кого більше повноважень, а керівники фракції будуть грати в дудку то в одну, то в іншу, завершиться це дуже погано. Завершиться дуже і дуже погано. Не хотілося б мати, але маємо те, що маємо", - заявив Кравчук.
Перший президент пояснив, що в його розумінні "дуже погано".
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"Дуже погано - це ситуація може бути використана нашими зовнішніми ворогами, але може бути не витримана ситуація, тому що межа для витримки завжди існує, і тоді внутрішня ситуація загостриться до такої міри, коли кажуть: буде Майдан. Я кажу, може Майдану не буде, а революція буде і, можливо, ця революція буде останньою. Може вона буде не Майданом, а чимось іншим", - заявив Кравчук.
Нагадаємо, після того, як Рада провалила голосування по оголошенню недовіри Кабміну, деякі нардепи заговорили про серйозну політичну кризу.
Зокрема, як повідомляв УНІАН, коаліцію покинули фракції "Батьківщина" і "Самопоміч", однак керівництво Ради відмовилось оголошувати про розпад коаліції.