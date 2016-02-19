Кравчук попередив, що нинішня політична криза може закінчитись для України "останньою революцією"

Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук, повідомляє 112.ua.

"Я переконаний, що якщо захочуть, то зберуться і вирішать питання (Щодо долі коаліції - УНІАН). Якщо будуть перетягувати мотузку, якщо будуть говорити про те, хто старше президент або прем'єр, у кого більше повноважень, а керівники фракції будуть грати в дудку то в одну, то в іншу, завершиться це дуже погано. Завершиться дуже і дуже погано. Не хотілося б мати, але маємо те, що маємо", - заявив Кравчук.

Перший президент пояснив, що в його розумінні "дуже погано".

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"Дуже погано - це ситуація може бути використана нашими зовнішніми ворогами, але може бути не витримана ситуація, тому що межа для витримки завжди існує, і тоді внутрішня ситуація загостриться до такої міри, коли кажуть: буде Майдан. Я кажу, може Майдану не буде, а революція буде і, можливо, ця революція буде останньою. Може вона буде не Майданом, а чимось іншим", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, після того, як Рада провалила голосування по оголошенню недовіри Кабміну, деякі нардепи заговорили про серйозну політичну кризу.

Зокрема, як повідомляв УНІАН, коаліцію покинули фракції "Батьківщина" і "Самопоміч", однак керівництво Ради відмовилось оголошувати про розпад коаліції.