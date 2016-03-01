Два роки тому Рада Федерації дозволила Путіну почати війну з Україною

За таке рішення проголосувало одноголосно 90 сенаторів, які беруть участь у голосуванні.

Мова йшла про введення російських військовослужбовців на територію Криму через ситуацію, яка склалася в Україні і нібито загрозу життю росіян, що проживають на півострові. Путін стверджував, що військовослужбовці РФ будуть знаходитися в Україні «до нормалізації суспільно-політичної обстановки».

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Довідка УНІАН. В ніч на 27 лютого 2014 року бойовики захопили будівлі Верховної ради автономії і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над будівлями прапори Росії. За фактом захоплення адміністративних будівель правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт". В цей же день на під'їзді до Сімферополя була помічена колона з 40 БТР, а також з'явилася інформація про перекидання збройних сил РФ на територію Криму.

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На наступний день, 28 лютого, в ЗМІ з'явилася інформація про незаконний перетин кордону України 11 російськими вертольотів МІ-24, а також про захоплення невідомими озброєними людьми аеропортів Сімферополь і Бельбек (Севастополь).

Над Кримом було повністю закрито повітряний простір, а також перекриті блокпостами в'їзди сушею на територію автономії на перешийку перед містом Армянськ і на Чонгарі.

Глава Міністерства оборони України Ігор Тенюх 1 березня, повідомив, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність у Криму.

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«Ми відзначаємо нарощування техніки з боку Російської Федерації. Зокрема, літаки Іл-76 в кількості 8 літаків, вертольоти Мі-8 та Мі-24 – в кількості близько 10 одиниць, які без попередження порушили повітряний простір України», - підкреслив Тенюх.

Також, за його даними, особовий склад російських військових виріс в Криму на 6 тис. осіб. При цьому військовослужбовці блокують адміністративні будівлі і військові частини.

У березні 2014 року після введення військ РФ анексувала український Крим, організувавши «референдум» за його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77%, які взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

25 червня того ж року постанова Ради Федерації про введення військ було юридично скасовано.