Нардепи закликають європейських парламентаріїв підтримати кампанію зі звільнення Савченко – Геращенко

Народні депутати закликають європейських парламентаріїв негайно приєднатися до кампанії по звільненню української льотчиці Надії Савченко, яка оголосила сухе голодування на знак протесту проти порушень її прав у Росії.

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі Ірина Геращенко написала у Facebook.

"За останні півтора роки не було такої міжнародної зустрічі, де б ми не піднімали тему звільнення Надіі Савченко. Ми провели десятки мітингів, іі звернення як ключова вимога зафіксована в чисельних резолюціях ПАРЄ, звільнити Надію вимагає Європарламент і світові лідери. Президент Украіни, МЗС ставлять це питання під час кожного спілкування з колегами. І на всі ці звернення Путін відверто плює вже півтора роки. Але зараз рахунок пішов на години. Вчора говорила з мамою Надіі. Ми давно спілкуємося з Марією Іванівною, але я ніколи не чула іі в такому страшному емоційному стані, вона у відчаї. Як і Віра Савченко, Надіна сестра", - написала Геращенко.

За її словами, "Путін кинув виклик усьому світу. А в цей час світ розповідає нам про вибори на Донбасі... і про звільнення заручників як першочерговий пріоритет на всіх зустрічах кричить тільки Україна. Це не просто неправильно, це ганебно".

Геращенко повідомила, що від комітетів Верховної Ради з євроінтеграції і закордонних справах депутати звернулися до всіх колег-представників парламентів країн ЄС з проханням терміново долучитися до публічної кампанії з вимогою звільнити Надію.

"Путін повинен її відпустити. Негайно відпустити. Живий! І ця вимога має звучати голосно! Від усіх, хто вважає себе європейцем. Ми чекаємо від наших європейських колег реакції на те, що в російській в'язниці сьогодні мордують і нищать Надію Савченко".

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третю з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення вимагає, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

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3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.