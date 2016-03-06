Нардепи закликають європейських парламентаріїв підтримати кампанію зі звільнення Савченко – Геращенко
Протягом останніх півтора року не було такої міжнародної зустрічі, де б ми не піднімали тему звільнення Надії Савченко.
Народні депутати закликають європейських парламентаріїв негайно приєднатися до кампанії по звільненню української льотчиці Надії Савченко, яка оголосила сухе голодування на знак протесту проти порушень її прав у Росії.
Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі Ірина Геращенко написала у Facebook.
"За останні півтора роки не було такої міжнародної зустрічі, де б ми не піднімали тему звільнення Надіі Савченко. Ми провели десятки мітингів, іі звернення як ключова вимога зафіксована в чисельних резолюціях ПАРЄ, звільнити Надію вимагає Європарламент і світові лідери. Президент Украіни, МЗС ставлять це питання під час кожного спілкування з колегами. І на всі ці звернення Путін відверто плює вже півтора роки. Але зараз рахунок пішов на години. Вчора говорила з мамою Надіі. Ми давно спілкуємося з Марією Іванівною, але я ніколи не чула іі в такому страшному емоційному стані, вона у відчаї. Як і Віра Савченко, Надіна сестра", - написала Геращенко.
За її словами, "Путін кинув виклик усьому світу. А в цей час світ розповідає нам про вибори на Донбасі... і про звільнення заручників як першочерговий пріоритет на всіх зустрічах кричить тільки Україна. Це не просто неправильно, це ганебно".
Геращенко повідомила, що від комітетів Верховної Ради з євроінтеграції і закордонних справах депутати звернулися до всіх колег-представників парламентів країн ЄС з проханням терміново долучитися до публічної кампанії з вимогою звільнити Надію.
"Путін повинен її відпустити. Негайно відпустити. Живий! І ця вимога має звучати голосно! Від усіх, хто вважає себе європейцем. Ми чекаємо від наших європейських колег реакції на те, що в російській в'язниці сьогодні мордують і нищать Надію Савченко".
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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.
В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третю з моменту її арешту влітку 2014 року.
2 березня державне обвинувачення вимагає, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.
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3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.
За останні півтора роки не було такої міжнародної зустрічі, де б ми не піднімали тему звільнення Надіі Савченко. Ми пров...Опубліковано Iryna Gerashchenko5 березень 2016 р.