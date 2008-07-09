Тимошенко впевнена, що виграє у Vanco в Стокгольмському суді

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що Україна виграє процес у Стокгольмському міжнародному арбітражному суді за позовом компанії Vanco.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Ми впевнені у своїй юридичній позиції. Ми жодним захожим корупціонерам не дамо забрати в України Чорне море разом з шельфом. Ми впевнені в тому, що ми виграємо будь-який суд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що шельф Чорного моря було передано компанії Vanco в довгострокову оренду на корупційній основі.

«Все, що було зроблено, коли віддали шельф Чорного моря, де може бути видобутий на багато років наперед необхідний Україні об`єм газу, все це було видано на корупційній основі. Сьогодні захищають права незаконної видачі шельфу Чорного моря ті представники влади, які працювали в попередньому уряді, захищають також корупціонери, які за це отримали хабарі. І я переконана, що в будь-якому суді ми захистимо інтереси держави і не дамо просто так у народу України забрати шельф Чорного моря, де містяться найбільші запаси природного газу для України», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 2006 року Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розділення продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України й заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет Міністрів прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розділення продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуть у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».