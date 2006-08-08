Ющенко може скасувати політреформу?

Представник Президента України в Конституційному Суді Володимир ШАПОВАЛ вважає, що Конституційний Суд може переглянути політичну реформу, виходячи із статті 152 Конституції України (закони та інші правові акти за рішенням КС визнаються неконституційними повністю або в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції або якщо було порушено встановлену Конституцією України процедуру їх розгляду, затвердження чи набрання ними чинності – УНІАН).

Таку думку В.ШАПОВАЛ висловив в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті «День».

«Це означає, що якщо буде подання, і якщо судді вважатимуть, що справді було порушено процедуру розгляду закону №2222 (Закон про політреформу - УНІАН), то всі поправки, ухвалені до Закону «Про Конституційний Суд України», не мають значення. КС у своєму рішенні може визнати, що, виходячи з норм Конституції, яка має вищий правовий авторитет, суд ухвалює рішення щодо конституційної реформи і одночасно визнає неконституційними поправки до Закону «Про Конституційний Суд України», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Крім того, представник Президента України в КС також припустив, що зараз посилиться зовнішній вплив на обрання нового голови Конституційного Суду. «У попередньому складі спроби управляти цим процесом були, коли вперше обирався голова суду і коли обирали останнього главу Конституційного Суду. До речі, в останньому випадку ці спроби втручання з боку певних діячів були нерезультативними. Сьогодні ситуація інша порівняно з тим, якою вона було кілька років тому. Я думаю, що цього разу зовнішній вплив на обрання голови буде сильнішим», - пояснив він.

В.ШАПОВАЛ вважає, що від особистості голови можуть залежати терміни розгляду найактуальніших справ у Конституційному Суді. «Скажімо так, голова суду через певні суб`єктивні мотиви може протримати актуальну справу, наприклад, на п`ять років, а «матеріально цікаву» справу може пустити у провадження невідкладно, і вона розглядатиметься в першу чергу. У голови суду є багато важелів для впливу на хід того або іншого питання в КС. Наприклад, побачивши, що хід тієї або іншої справи приймає «неправильний» напрям, голова може перенести її на три-чотири місяці. Іншими словами, на сьогодні існує висока зацікавленість політичних сил в існуванні важелів управління головою суду», - додав представник Президента в КС.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада 4 серпня перед голосуванням щодо кандидатури прем`єр-міністра прийняла Закон України “Про внесення зміни до розділу IV прикінцевих і перехідних положень Закону України “Про Конституційний Суд України”, яким відзначено право КС проводити ревізію внесених у грудні 2004 року змін до Конституції України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО цього ж дня підписав ухвалений закон.