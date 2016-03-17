ЗМІ не змогли з'ясувати, звідки у кандидата в антикорупційні прокурори Якубовського елітні авто, квартира і маєток (відео)

Військовий прокурор Південного регіону Максим Якубовський, який планує стати антикорупційним прокурором, володіє автомобілем Audi Q7 з ринковою вартістю у десятки тисяч доларів, а його дружина, яка працює у школі, будує маєток і також їздить на позашляховику.

Про це йдеться у сюжеті "Полювання на прокурора" на Громадському.

"Перехід до військової прокуратури у 2014-му Якубовський відзначив розширенням свого автопарку позашляховиком ціною під сто тисяч євро і отриманням генеральських погонів. От тільки сума доходів Максима Якубовського і його родини за весь 2013 рік, враховуючі річну зарплатню і банківські накопичення, складала менше 128 тисяч гривень. За 2014-й він із дружиною заробив 170 тисяч. Навіть половини вартості автівки не набігає", - йдеться у сюжеті.

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"Вартість такого ось позашляховика «Ауді Q7» за словами менеджера салону, який продав прокурору автівку, починається від 72 тисяч євро за базову комплектацію. А у прокурора вона не базова. Він свою машину півроку чекав. Крім новенького AUDI, в Києві на прокурора чекає крутий позашляховик «Jeep Compass» 2012 року за 33 тисячі доларів. Тобто, лише особистий прокурорський автопарк тягне далеко за сто тисяч доларів. Не погано, як на людину, що працює у прокуратурі із 1998 року!", - розповідає журналіст.

За словами самого прокурора, його Audi - "простенький, виставочний" екземпляр, куплений зі знижкою.

"Це такий, виставочний екземпляр. Простенький, виставочний. Ну, тобто, вона повинна була десь постояти і так далі. Щоб можна було зробити знижку хорошу", - виправдовується прокурор.

"У своїй декларації Максим Якубовський вказав ціну автівки — 750 300 гривень. От тільки найдешевша версія Q7 коштує 63 тисячі євро, тобто майже два мільйони гривень. До того ж, у прокурора не найпростіша версія, а із просунутим трилітровим дизельним двигуном. Ціна на таку модифікацію стартує від 72 тисяч євро. А це вже – понад два мільйони", - йдеться у сюжеті.

"У родині Якубовських двоє дітей. Тож, мабуть, свої позашляховики прокурор купував на вільні гроші, що залишалися від зарплатні. А дружина свою відкладала на будівництво власної резиденції за містом – у престижному селищі Нова Дофінівка. (…) Будинок, який вигідно відрізняється від незаможних сусідів, записано на дружину військового прокурора Якубовського. Хоча працює жінка звичайним завучем у школі", - йдеться у сюжеті.

Походження своїх грошей сам Максим Якубовський пояснює двома роками роботи, з 2011-го по 2013-й, на одного із найодіозніших політиків України, кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука.

При цьому, у центрі правових ініціатив "Правова Держава”, де працював військовий прокурор Південного регіону Максим Якубовський, запевнили, що таких зарплат в організації не було.

"Офіційно Максим Якубовський був експертом центру з питань кримінального права. Але численні публічні виступи проводив у рамках піар-компаній партії Медведчука, за гроші якого й жив", - каже журналіст.

"На Q7 медведчуківських гонорарів би не вистачило. Але саме від путінського кума Якубовський повернувся до прокуратури із підвищенням до військового прокурора Південного регіону і погонами генерала. А тепер сподівається очолити антикорупційну прокуратуру. Після вдалого проходження перевірки комісією", - йдеться у сюжеті.