Німеччина в ОБСЄ нагадала Путіну, який прибув до Криму, на чию землю він ступив

Про це йдеться в заяві спеціального уповноваженого федерального уряду Німеччини з питань головування в ОБСЄ, координатора міжгромадського співробітництва з Росією, Центральною Азією та країнами Східного партнерства Гернота Ерлера, яку оприлюднено на сайті ОБСЄ.

У другу річницю анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, яка у відповідності до міжнародного права є частиною України, Ерлер заявив: "Російська анексія Кримського півострова два роки тому суперечить міжнародному праву та порушує фундаментальні принципи ОБСЄ, зокрема, недоторканність міжнародних кордонів та повагу до суверенітету усіх держав".

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Спеціальний уповноважений уряду Німеччини відзначив, що анексія Криму Росією та конфлікт на сході України ставить під загрозу безпеку і стабільність у межах кран-членів ОБСЄ.

"Наші вимоги про те, що український суверенітет та територіальна цілісність повинні бути повністю відновленими, залишаються незмінними", - наголосив Ерлер.

Також він зазначив, що права людини та фундаментальні свободи, захист національних меншин та незалежність організацій, які представляють їхні інтереси, повинні бути, як і раніше, гарантовані по усій території України.

Ерлер підкреслив, що на даний час виконання Мінських угод наразі, як і раніше, є найбільш невідкладним кроком на шляху до досягнення довготривалого врегулювання конфлікту всередині та довкола України.

"Сьогодні я закликаю Росію виконати її зобов'язання та дотримуватися норм міжнародного права", - заявив Ерлер.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін прибув до Криму в другу річницю окупації півострова. Він відвідав район Керченської протоки, де проходить будівництво мосту. Також Путін проведе нараду з питань соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% з числа тих, хто взяв участь у «референдумі» 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.