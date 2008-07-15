Медведєв в Концепції зовнішньої політики РФ не забув про Україну і Грузію

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ затвердив Концепцію зовнішньої політики Російської Федерації, в якій серед іншого зафіксовано негативне ставлення до планів прийому в члени НАТО України та Грузії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента Росії.

У самому документі йдеться, що він доповнює й розвиває положення Концепції зовнішньої політики Російської Федерації, затвердженої Президентом Російської Федерації 28 червня 2000 р.

Так, у Концепції наголошується, що в міжнародному становищі, разом із позитивною тенденцією - зміцненням позицій Російської Федерації на міжнародній арені, проявилися й негативні тенденції, які необхідно враховувати при проведенні зовнішньополітичного курсу Росії на конкретних напрямках.

Щодо НАТО в Концепції йдеться, що реально оцінюючи його роль, Росія виходить із важливості поступального розвитку взаємодії у форматі Ради Росія - НАТО в інтересах забезпечення передбачуваності й стабільності в Євроатлантичному регіоні, максимального використання потенціалу політичного діалогу й практичної співпраці при вирішенні питань, що стосуються реагування на спільні загрози, - тероризм, розповсюдження зброї масового знищення, регіональні кризи, наркотрафік, природні та техногенні катастрофи.

У документі йдеться, що Росія вибудовуватиме відносини з НАТО з урахуванням ступеня готовності альянсу до рівноправного партнерства, неухильного дотримання принципів і норм міжнародного права, виконанню всіма його членами взятого на себе в рамках Ради Росія - НАТО зобов`язання не забезпечувати свою безпеку за рахунок безпеки Російської Федерації, а також зобов`язань із військової стриманості.

Також наголошується, що Росія зберігає негативне ставлення до розширення НАТО, зокрема до планів прийому в члени альянсу України та Грузії, а також до наближення військової інфраструктури НАТО до російських кордонів загалом, що порушує принцип рівної безпеки, веде до появи нових роз`єднувальних ліній в Європі та суперечить завданням підвищення ефективності спільної роботи з пошуку відповідей на реальні виклики сучасності.