В США очікують на якнайшвидше затвердження Верховною Радою нового складу уряду України

Про це УНІАН повідомили в посольстві США в Україні з посиланням на заступника речника Державного департаменту Марка Тонера.

"По-перше, ми дякуємо прем'єр-міністру Яценюку за його невтомні зусилля упродовж насправді історичного часу, як ми всі знаємо, для України і українського народу. Ми також вітаємо його намір і надалі брати участь в процесі проведення необхідних економічних та політичних реформ, необхідних для забезпечення стабільності та процвітання України в майбутньому, а також її територіальної цілісності", - заявив Тонер.

Читайте такожУ Раді показали заяву про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра

"Я б сказав, в більш широкому сенсі, ми вважаємо, що важливо, аби Рада якнайшвидше затвердила новий склад Кабінету міністрів, який буде прихильний реалізації необхідних реформ, зокрема тих, які рекомендує Міжнародний валютний фонд, а також Європейський Союз. І я ще додам, що ми віримо, що уряд України зможе провести необхідні реформи. Ми віримо, що він виконує і буде й надалі виконувати Мінські угоди. І це насправді спільна відповідальність президента України, прем'єр-міністра, а також всіх в уряді - відкласти в бік свої розбіжності і зосередитися на реформах, яких потребують українці", - наголосив заступника речника Держдепартаменту США.