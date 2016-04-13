Учасники нічних переговорів в АП кажуть, що Гройсман залишається кандидатом в прем'єри

Про це повідомили співрозмовники, близькі до переговорів, повідомляє "Українська правда".

Згідно з інформацією, Степан Кубів, якого напередодні вже розглядали на посаду прем'єра, може зайняти крісло першого віце-прем'єра, міністра економіки.

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Таким чином, Гройсман домігся того, щоб Віталія Ковальчука не було в уряді.

Посада міністра палива і енергетики поки вакантна.

Крім того, в уряді досі розглядають В'ячеслава Кириленка та Генадія Зубка на посаду віце-прем'єрів.

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Водночас депутат Сергій Лещенко в коментарі УП зазначив, що "по-суті Гройсман на переговорах представляє не БПП, а самостійну силу".

Раніше голова фракції БПП в парламенті Юрій Луценко заявив, що в результаті нічних переговорів в АП нібито були узгоджені кандидат у прем'єри і складу уряду.

"Опівночі ознаки розуму відвідали і наші пагорби. Кандидат у прем'єри і склад уряду узгоджені", - сказав Луценко.