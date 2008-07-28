Яценюк підписав розпорядження про позачергову сесію ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підписав Розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Згідно з Розпорядженням, відповідно до частини другої статті 83, пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», статті 11 Тимчасового регламенту Верховної Ради України позачергова сесія Верховної Ради України скликається на 10.00 31 липня 2008 року.

У ході позачергової сесії передбачається розглянути проект закону про затвердження Указу Президента України від 28 липня 2008 року «Про оголошення окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей зонами надзвичайної екологічної ситуації» і проект закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Повний текст Розпорядження Голови Верховної Ради України щодо скликання позачергової сесії парламенту шостого скликання буде опублікований у газеті «Голос України».