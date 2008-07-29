Тимошенко сьогодні знову на Івано-Франківщині

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку в Івано-Франківську область.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила вчора журналістам близько опівночі, повертаючись з Вінницької області.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в Івано-Франківську планує провести нараду з представниками влади шести постраждалих від повені областей.

Як повідомлялося, за даними МНС, в період з 23 по 28 липня в західному регіоні України було підтоплено 40 тис. 601 житловий будинок, 33 тис. 882 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 360 автомобільних, 561 пішохідний міст, розмито 680,61 км автомобільних доріг.

Усього з початку проведення робіт врятовано 2 тис. 758 осіб, евакуйовано - 6 тис. 105 осіб, відселено - 13 тис. 703 особи.

Підрозділами МНС здійснюється доставка населенню продуктів харчування, питної води та медикаментів, транспортування потерпілих із зони підтоплення до лікувальних закладів, при цьому активно залучаються плаваючі транспортери, а також гелікоптери, якими здійснюються обльоти постраждалих районів, проводяться обстеження з повітря газопроводів, ліній електропередач, мостів, автомобільних і залізничних шляхів.