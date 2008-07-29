Нестор Шуфрич вкрай незадоволений відповіддю МНС на свою заяву

Міністр з питань надзвичайних ситуацій опозиційного уряду Нестор Шуфрич не задоволений тим коментарем, який МНС чинного уряду поширило у відповідь на його заяву. Про це йдеться в коментарі, поширеному його прес-службою.

Н.Шуфрич, як і раніше, вважає, що МНС істотно занижує дані про загиблих і припускає, що робиться це за прямим наказом Ющенка.

Депутат здивований, «що міністр Шандра перейшов на особистіі оцінки, не пов`язані з професійною діяльністю» і зі свого боку перераховує ряд ситуацій, коли, за його даними, нинішній глава МНС уникав особистої присутності на місці великих катастроф і аварій.

У відповідь на запитання, чому він, як міністр опозиційного уряду не прибув на місце трагедії, Н.Шуфрич повідомляє: «...та тільки тому, що я, як колишній міністр, знаю, як заважають в перші дні організації роботи штабів будь-які гості, які тільки відволікають рятувальників від виконання своїх прямих обов`язків, і мій приїзд інакше як піар на трагедії, сприйнятий би не був. Хочу нагадати, що як опозиційний міністр, я у понеділок вранці вже дав цілий ряд рекомендацій, якими повинні бути дії з ліквідації надзвичайної ситуації...»

Спираючись на свій досвід роботи міністром Н.Шуфрич дає ряд рекомендацій щодо передислокації підрозділів МНС і називає ряд надзвичайних подій, плани заходів яких радить В.Шандрі вивчити: це повінь в Бердянську, ураган на Волині, пожежі в Криму і Херсонському лісі. Екс-міністр має також зауваження щодоліквідаційних заходів, вжитих нинішнім міністром, але їх Н.Шуфрич не наводить, не бажаючи "...ставити Шандру в ще більш незручну ситуацію".

«Те, що я приділю особливу увагу трагедії на Західній Україні, починаючи з позачергової сесії, в цьому хай ніхто не сумнівається. Що стосується, чи буду я в парламенті, то я про це сказав особисто ще в перші дні трагедії: що якщо буде скликаний парламент, я обов`язково прибуду проголосувати за зміни до бюджету в частині виділення грошей для потерпілих від стихії», - наголошено в коментарі Нестора Шуфрича.