Південна Осетія звинувачує Україну та США у постачанні зброї до Грузії

15:28, 02 серпня 2008
Політика
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Спалахнула снайперська війна

Як повідомляє “5 канал” , за словами президента невизнаної республіки Едуарда КОКОЙТИ, саме Київ і Вашингтон доправили Тбілісі снайперські гвинтівки, що їх напередодні використали під час перестрілки.

Напередодні різко загострилась ситуація у зоні грузино-осетинського конфлікту. Там сплахнула так звана снайперська війна. За попередніми даними, уже шестеро людей загинули, ще двадцятеро - поранені. Офіційний Тбілісі вже підтвердив факт обстрілу. За словами представника Міністерства оборони Грузії, вогонь відкрили вимушено - у відповідь на обстріл південно-осетинськими бойовими угрупованнями. Цхінвалі ж говорить протилежне і звинувачує Грузію у розв`язанні бойових дій. Нині комісія, до складу якої входять представники Південної Осетії, Грузії та місії ОБСЄ намагаються провести термінові переговори та змусити учасників перестрілки припинити вогонь.

 

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