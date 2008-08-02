Південна Осетія звинувачує Україну та США у постачанні зброї до Грузії

Як повідомляє “5 канал” , за словами президента невизнаної республіки Едуарда КОКОЙТИ, саме Київ і Вашингтон доправили Тбілісі снайперські гвинтівки, що їх напередодні використали під час перестрілки.

Напередодні різко загострилась ситуація у зоні грузино-осетинського конфлікту. Там сплахнула так звана снайперська війна. За попередніми даними, уже шестеро людей загинули, ще двадцятеро - поранені. Офіційний Тбілісі вже підтвердив факт обстрілу. За словами представника Міністерства оборони Грузії, вогонь відкрили вимушено - у відповідь на обстріл південно-осетинськими бойовими угрупованнями. Цхінвалі ж говорить протилежне і звинувачує Грузію у розв`язанні бойових дій. Нині комісія, до складу якої входять представники Південної Осетії, Грузії та місії ОБСЄ намагаються провести термінові переговори та змусити учасників перестрілки припинити вогонь.