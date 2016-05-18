У Росії Заходу пригрозили "історичною відповідальністю" за санкції

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв сказав, виступаючи на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного юридичного форуму.

"Наша держава, наші компанії, наші громадяни значною мірою зазнають такого тиску вже майже два роки. Про яку довіру до права тут можна говорити? Скажімо прямо: як наші партнери з міжнародного співтовариства виходитимуть з цієї ситуації, ситуації, яку вони самі створили, це питання залишається відкритим", - заявив Медведєв.

Він наголосив, що в кулуарах під час політичних дискусій на різного роду самітах це питання обговорюється.

"Це питання відкрите. Чому? Тому що порушувати завжди легше, ніж виконувати, але за це потрібно нести відповідальність, і відповідальність не лише правову, а в остаточному підсумку, історичну відповідальність", - заявив Медведєв.

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За його словами, санкції мають екстериторіальний характер, і робляться спроби "продавити їхнє застосування в будь-якій частині світу усупереч всім угодам і міжнародному праву".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття Криму та Севастополя до складу РФ.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Санкції Євросоюзу проти РФ прив'язані до виконання Мінських домовленостей і їх дію було продовжено до кінця липня 2016 року.