Представництво ЄС закликає Україну забезпечити соцвиплати та пенсії переселенцям

Як повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні, про це йшлося під час зустрічі Розенка та Томбінського.

У представництві ЄС відзначили, що зустріч відбулася 17 травня з ініціативи Томбінського, тому що він хотів отримати від Розенка інформацію про те, яким чином український уряд дотримується своїх зобов’язань у виплаті пенсій та соціальної грошової допомоги українським громадянам, які проживають як на контрольованих Україною територіях, так і не контрольованих.

У повідомленні підкреслюється, що “українські громадяни, які живуть у непідконтрольних уряду (України) районах, мають право отримувати свої пенсії та соціальні виплати так само, як і решта громадян”.

У представництві ЄС сказали, що віце-прем’єр Розенко пояснив голові європейської місії в Україні, що виплата зазначених платежів на непідконтрольних уряду України територіях не є можливою через відсутність там українських банківських установ.

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Проте, Розенко запевнив Томбінського, що відповідні суми коштів накопичуються на банківських рахунках для тих осіб, які проживають на непідконтрольній території у відповідності з українським законодавством. Тому, за словами віце-прем’єра, люди, які зареєструвалися на контрольованій українській владі території, мають можливість зняти ці кошти в українських банках.

Також Томбінський запитав Розенка про виплати тим особам, які були змушені покинути свої домівки у Криму або в окупованих районах Донбасу. Зокрема, посол акцентував увагу на тому, щоб віце-прем’єр пояснив причини призупинення або припинення платежів зазначеним особам.

У цьому зв’язку, зазначається, що своєю чергою віце-прем’єр пояснив, що відбувається перевірка місця проживання цих осіб в Україні для того, щоб усунути можливі зловживання із системою платежів. У повідомленні сказано, що є дуже висока ймовірність, що велика кількість людей отримують фінансову підтримку без відповідних правових підстав.

Тому під час зустрічі “Томбінський наполегливо закликав Розенка не порушувати процес виплати платежів і не брати велику групу внутрішньо переселених осіб у заручники через деякі ймовірні порушення“.

Посол ЄС сказав, що перевірка справжнього місця проживання цих осіб може бути зробленою без припинення відповідних платежів.

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Окрім того, сказано, що під час різноманітних зустрічей Томбінського з представниками внутрішніх переселенців у декількох містах України посол запропонував, щоб місцева влада була більш чутливою до необхідності надання допомоги цим особам, які дуже часто покидали свої рідні домівки навіть без найнеобхідніших речей.

“Українська держава не повинна допустити, щоб ці особи перебували на периферії суспільства та не залишалися виключеними з нормального професійного та соціального життя, а діти (повинні) отримувати доступ до освіти”, - йдеться у повідомленні.

Також у представництві зауважили, що інформацію про те, скільки людей на окупованих територіях отримують від української держави пенсії та скільки переселенців отримують фінансову підтримку, Томбінський дізнався з заяви прес-служби Розенка.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Розенка 17 травня за підсумком зустрічі з Томбінським повідомила, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу проживає близько 370 тисяч осіб, які зареєструвалися в Україні переселенцями для отримання соцвиплат.