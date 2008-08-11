Міноборони РФ: війська залишили м.Сенакі на заході Грузії

Російські миротворці та додані їм військові частини, ліквідувавши небезпеку обстрілу території Південної Осетії й миротворчих позицій з району міста Сенакі, де дислокована друга піхотна бригада Міноборони Грузії, вийшли з цього міста, повідомив журналістів представник Міноборони РФ.

Раніше представник Міноборони РФ повідомив РІА “Новости”, що російські миротворці й військові проводять превентивні заходи, щоб не допустити обстрілу Південної Осетії та російських миротворців грузинською артилерією, а також перегрупування грузинських військових сил і засобів для нової агресії проти Південної Осетії.

Кілька годин тому, за твердженням МЗС Грузії, російські війська просунулися на 40 кілометрів від кордону Абхазії і Грузії вглиб країни. Грузинська сторона стверджувала, що військовослужбовці РФ на бронетранспортерах зайняли місто Сенакі.