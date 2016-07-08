Чубаров заявив про неминучість звільнення Криму від російських окупантів

Окупаційна влада Криму ухвалила чергову заяву з інсинуаціями на адресу Меджлісу кримськотатарського народу, усвідомлюючи неминучість звільнення автономії.

Про це народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у Facebook, коментуючи заяву і заклик підконтрольної РФ так званої «державної ради» Криму до світової спільноти із закликом не підтримувати Меджліс, звинувачуючи його в тероризмі.

«Черговим свідченням розширення панічних настроїв в окупаційної влади Криму стало прийняття «депутатами держради» 8 липня 2016 року чергової заяви з інсинуаціями на адресу Меджлісу кримськотатарського народу», – зауважив Чубаров.

«Особи, які зрадили два роки тому свою державу, свій народ, переступили через міжнародне право, кинули Крим і його жителів в економічний хаос і злидні, усвідомлюють неминучість індивідуальної відповідальності за скоєні ними злочини. У спробах уникнути цієї відповідальності, а також відвернути кримське суспільство від катастрофічного погіршення всіх сфер життя, кримські коллаборанти – «депутати» вибухнули черговою заявою – страшилкою стосовно Меджлісу кримськотатарського народу і його керівництва», – зазначив глава Меджлісу.

Чубаров, який перебуває у Варшаві на саміті НАТО, висловив переконання, що Крим буде звільнено.

«Примітно, що інформацію про заяву «депутатів держради» Криму я побачив на своїй новинній стінці під час засідання Експертного форуму на саміті НАТО. Слухаючи колишніх і діючих політиків світового рівня, глав держав і міжнародних інституцій ще раз переконуюся в тому, що відхід російських окупантів із захопленого ними Криму неминучий. Зрозуміло, що розуміють таку для себе похмуру перспективу і в Кремлі … І поки вони шукають шляхи відходу з Криму, їх кримські шавки заходяться в несамовитий гавкіт … Авось, господар помітить і не залишить в Криму при своїй втечі», – написав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні так звана «державна рада Республіки Крим» ухвалила заяву «Про засудження будь-яких форм прояву екстремізму і тероризму щодо населення Республіки Крим», в якому звинуватив Меджліс кримськотатарського народу в «організації терористичних груп».

Також «держрада» закликав світове співтовариство не надавати жодної моральної, фінансової, технічної допомоги Меджлісу і «створюваним ним незаконним збройним формуванням».

У квітні цього року окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.