Експерти кажуть, що все йде до дострокових виборів

Політичні експерти прогнозують, що нова коаліція в парламенті створена не буде.

Про це експерти сказали, відповідаючи на запитання Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА»» «Чи буде створена нова коаліція?» у зв’язку з обіцянкою Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові парламентські вибори, якщо протягом конституційного строку – 30 днів - не буде створено нову коаліцію.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що нова коаліція у Верховній Раді створена не буде.

За його словами, шлях від “парламентської комбінації”, наприклад у вигляді ПР і БЮТ, до коаліції в тому ж самому складі, досить непростий і на цьому шляху є багато перешкод. “Коаліція померла і можна їй вже виписувати свідоцтво про смерть, але виписувати свідоцтво про народження нової коаліції я б не поспішав. Отже, нової коаліції немає і не буде, будуть нові дострокові вибори на початку або в другій декаді грудня 2008 року”, - сказав він.

На думку Президента Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія ЄРМОЛАЄВА, в нинішній ситуації нова коаліція втрачає сенс. “Стабільної роботи у нових коаліцій, наприклад у складі ПР-БЮТ, або, що ще менш вірогідно, ПР-НУ, неможлива”, - сказав він, додавши, що такій коаліції будуть забезпечені конфлікти з Президентом, великі проблеми з формуванням уряду.

На переконання А.ЄРМОЛАЄВА, це буде дестабілізувати ситуацію для кожної політичної сили, оскільки ціна питання - майбутні вибори, рейтинги, не кажучи вже про президентські перегони.

Крім того, А.ЄРМОЛАЄВ відзначив, що є також ідеологічні моменти. “Незважаючи на заяви, які зараз лунають від Президента і його оточення про коаліцію регіоналів, бютівців та комуністів, це насправді інформаційна качка. Ми маємо справу з класичним політичним тимчасовим пактом. В ньому є і елемент помсти з боку БЮТ в сторону Секретаріату Президента, який тривалий час займався дискредитацією бютівців і уряду”, - сказав він.

За словами А.ЄРМОЛАЄВА, є розрахунок на перехоплення влади і перехоплення ініціативи по політичній реформі, а також є превентивна міра, пов’язана з блокуванням спроб президентської команди зруйнувати коаліцію за рахунок дискредитації саме Юлії ТИМОШЕНКО. А.ЄРМОЛАЄВ переконаний, що це політичний хід, який має короткострокову перспективу.

Він також вважає, що В.ЮЩЕНКО сьогодні зробив певну помилку у своєму виступі, оскільки мимоволі ототожнив себе і частину своєю команди з ледь не єдиними останніми патріотами, а всіх інших записав у вороги.

“Я думаю, що така позиція Президента не буде сприйнята українським політичним класом. Це виклик, на який буде відповідати кожна політична сила”, - сказав він.

А.ЄРМОЛАЄВ переконаний, що дострокові парламентські вибори відбудуться. Він вважає, що саме президентська сторона на цих виборах буде найбільш послаблена. “Більше того, я думаю, що проголошення Президентом політичної війни усім може каталізувати питання про дострокове переобрання і самого Президента”, - додав політичний експерт.

А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що В.ЮЩЕНКО виявився заручником розпаду помаранчевого табору та власного оточення. “Нових коаліцій не буде. Будуть вибори, і вони будуть обопільними, тобто будуть стосуватись і парламенту і Президента. Кожен день буде вирішальним. В будь-якому випадку, це питання або кінця 2008 року, або початку 2009 року”, - прогнозує експерт.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЄДВЄДЄВ вважає високою вірогідність перевиборів парламенту.

За його словами, є два варіанти коаліції в існуючому парламенті, які припускають участь в ній Партії регіонів. О.МЄДВЄДЄВ вважає, що в коаліції ПР, НУ-НС і Блоку Литвина у Віктора ЯНУКОВИЧА є шанс стати прем`єр-міністром. В цьому випадку можна буде спостерігати новий владний тандем: Президент ЮЩЕНКО - прем`єр ЯНУКОВИЧ. Очевидно, зазначив О.МЄДВЄДЄВ, що в такому форматі В.ЮЩЕНКО втрачатиме свою електоральну вагу в більш прискореному темпі.

Він також вважає, що у коаліції ПР, БЮТ і КПУ Юлія ТИМОШЕНКО навряд чи здасть “прем`єрську позицію”, а значить В.ЯНУКОВИЧУ доведеться задовольнятися посадою з нижчим політичним статусом.

”Якщо ці два варіанти не спрацюють, буде запущений механізм розпуску Ради. У такому разі з`являється більше варіативності для політичного маневру», - сказав він. О.МЄДВЄДЄВ також зазначає, що перевибори несуть ризики для Ю.ТИМОШЕНКО у вигляді відходу частини електорату, розчарованого співпрацею лідера БЮТ з лідером регіоналів. “На мій погляд, вірогідність перевиборів висока», - додав він.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ вважає найбільш раціональним варіантом для Президента і «Нашої України» повернення НУ і БЮТ за стіл переговорів.

Будь-який інший варіант, на думку експерта, стає програшним.

О.ГАРАНЬ зазначив, що варіант дострокових виборів для «Нашої України» надзвичайно складний, оскільки у Президента насправді немає з ким йти на вибори.

Експерт також вважає можливим варіант коаліції «Нашої України» і Партії регіонів, але програшним з іміджевої точки зору. “Коаліції між БЮТ і ПР теж не буде. Що б не казали, але це абсолютно очевидно”, - сказав він.

За словами О.ГАРАНЯ, є також інший варіант – болото, коли немає коаліції, а є тільки ситуативна більшість.