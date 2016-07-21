Чубаров розповів, як НАТО посилить позиції у найближчому до території окупованого Криму порту

На думку Чубарова, відновлення відносин між Туреччиною і Росією не завадить реалізації планів НАТО, передає "Апостроф".

"Зміна відносин Туреччини і Росії в будь-яку сторону жодним чином не перешкоджає реалізації НАТО тих планів, які вона вважає за необхідне реалізувати в басейні Чорного моря. Це абсолютно непересічні паралелі. Принцип колективної безпеки країн НАТО ніколи не приносився в жертву чиїмось відносинам. Країни-члени НАТО, включаючи Туреччину, абсолютно усвідомлюють ту небезпеку, яка виходить від Росії. Я б не говорив, що Туреччина не підтримає реалізацію проекту в Чорному морі, якщо її економічні відносини з РФ будуть поліпшуватися", - сказав нардеп.

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"Я думаю, що НАТО буде облаштовувати причали в Констанці — це найбільш глибоководний порт на Чорному морі і найбільш близький до території Криму, звідки Румунії загрожує найсучасніша російська зброю. Думаю, що один з аеродромів у Румунії теж буде мати можливість базування об'єднаної ескадрильї літаків країн-членів НАТО. Буде посилення й у сфері повітряного і морського захисту", - зазначив Чубаров.

Раніше УНІАН повідомляв, що Північноатлантичний альянс розглядає можливість збільшення своєї присутності в Чорноморському регіоні через дії Росії.