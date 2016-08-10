Скандальний суддя Чаус пішов у відпустку до вересня
Суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого напередодні викрили в одержанні 150 тис. дол. хабара, пішов у відпустку до 1 вересня.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник апарату Дніпровського райсуду столиці Наталія Назаренко.
Вона зазначила, що це позапланова відпустка, яка триватиме відсьогодні до 1 вересня.
Читайте такожУ САП розповіли, коли вручать підозру Чаусу
Як повідомляв УНІАН, 9 серпня НАБУ викрито суддю Дніпровського районного суду Києва Чауса на отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів.
Водночас заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький визнав, що Чаус не може бути затриманий та взятий під варту через суддівський імунітет.
У САП висловили сподівання на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.
Крім того, затриманий 9 серпня під час отримання хабара скандальний суддя Микола Чаус зберігав гроші в банках - не у фінансових установах, а у справжніх скляних банках.