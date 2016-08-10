Скандальний суддя Чаус пішов у відпустку до вересня

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник апарату Дніпровського райсуду столиці Наталія Назаренко.

Вона зазначила, що це позапланова відпустка, яка триватиме відсьогодні до 1 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня НАБУ викрито суддю Дніпровського районного суду Києва Чауса на отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів.

Водночас заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький визнав, що Чаус не може бути затриманий та взятий під варту через суддівський імунітет.

У САП висловили сподівання на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.

Крім того, затриманий 9 серпня під час отримання хабара скандальний суддя Микола Чаус зберігав гроші в банках - не у фінансових установах, а у справжніх скляних банках.