Байден закликав Україну і Росію уникати ескалації напруженості

Про це йдеться в заяві Білого дому.

"Віце-президент закликав президента Порошенка зробити свою частину, щоб уникнути ескалації напруженості", - йдеться в повідомленні.

Байден зазначив, що США також закликали і російського президента Володимира Путіна уникати ескалації конфлікту.

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Байден і Порошенко також "підтвердили свою рішучу підтримку політичних та дипломатичних засобів для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема шляхом повного здійснення Мінських угод".

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Співрозмовники обговорили поточну безпекову ситуацію, яка склалася у зв'язку з провокаційними діями російської сторони в окупованому Криму та ескалацією напруженості на Донбасі.