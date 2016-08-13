Байден закликав Україну і Росію уникати ескалації напруженості
Віце-президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком закликав його уникати ескалації напруженості з Росією.
Про це йдеться в заяві Білого дому.
"Віце-президент закликав президента Порошенка зробити свою частину, щоб уникнути ескалації напруженості", - йдеться в повідомленні.
Байден зазначив, що США також закликали і російського президента Володимира Путіна уникати ескалації конфлікту.
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Байден і Порошенко також "підтвердили свою рішучу підтримку політичних та дипломатичних засобів для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема шляхом повного здійснення Мінських угод".
Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Співрозмовники обговорили поточну безпекову ситуацію, яка склалася у зв'язку з провокаційними діями російської сторони в окупованому Криму та ескалацією напруженості на Донбасі.