Імпровізація, туман і ефект несподіванки: військові розповіли, як ведуть наступ на півдні

Навіть самі учасники операції до останнього не знали, де і коли саме підуть в атаку.

Сили оборони України ведуть контрнаступ на Олександрівському напрямку на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, і в цьому місці вперше за два роки змогли звільнити більше території, ніж втратити. Про деталі операції розповіли військові в коментарях проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

Як розповідає командир батальйону 82 окремої десантно-штурмової бригади Євген, все відбувалося в режимі підвищеної секретності, і навіть самі учасники операції до останнього не знали, де і коли саме підуть в атаку.

"По-перше, нам сприяли погодні умови. По-друге, ми розраховували на фактор неочікуваності, противник не знав, що наш підрозділ з'явиться саме на цьому напрямку", - розповідає він.

Відео дня

Він зазначає, що на старті темпи просування були високі.

"Ворог не міг зрозуміти, що відбувається. Підрозділи Сил оборони, які стояли на цьому напрямку, виконували переважно оборонні функції. А тут таке почалось!" – згадує командир.

Андрій, офіцер 425 окремого штурмового полку "Скеля", розповідає, що для наступу була підібрана дуже гарна погода – "це був щільний туман, ефект несподіванки".

Під час руху українські підрозділи імпровізували відповідно до зміни обстановки.

"Десь застосовували бойові машини, десь квадроцикли, десь рухалися пішим ходом, щоб застати противника зненацька. Ретельно вибирали час висування. Погодні умови для нас були близькі до ідеалу. Пішли тумани, перепади температур – це, в принципі, зіграло ключову роль", – пояснює Євген.

Як розповідає сержант-артилерист 95 окремої десантно-штурмової бригади Юрій, були моменти, що за добу вистрілювали до 100 снарядів.

"Під час наступу переміщувати позиції БПЛА нелегко. Бо це постійна зміна позицій, купа апаратури, яку треба тягнути, налаштовувати. Ми проводили скритну розвідку. Вивчали маршрути переміщення ворога, місця накопичення: звідки вони виходять і куди заходять, як проводяться ротації. Якраз техніку в основному ловили на ротації, на підвезенні. Але переважно працювали по живій силі. Тут у противника було чимале накопичення, бо вони хотіли зайняти Покровське", – зазначає командир підрозділу безпілотних систем 95 окремої десантно-штурмової бригади з позивним "Ред".

Євген зазначає, що найважче було захопити взводні опорні пункти противника:

"Подекуди доводилося обходити позиції, обрізати їм логістику, наносити комбіновані вогневі ураження. Діяти методом зморення і витравлення противника".

Під час наступу вогонь усіма можливими засобами по позиціях армії РФ вівся цілодобово.

"Ми буквально не давали їм прийти до тями. Постійно била артилерія, працював Himars, постійні авіаудари, FPV вибивали все, що рухається", – зазначає Андрій.

Завдяки таким систематичним атакам противник у якийсь момент почав морально "пливти", не витримував. Десь вони тікали з позицій, були випадки суїцидів, згадують військові.

При цьому ЗСУ не просто звільнили та утримують частину території – українські війська зайняли на них висоти та контролюють польові дороги.

"Ми показали, що можемо зараз не тільки оборонятися, але й успішно наступати, звільняючи свою територію. Це мотивує наших бійців і демотивує, деморалізує противника", - каже Юрій.

Новини війни

Як писав УНІАН, командир 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ігор Бурдейний вважає, що російські окупанти ймовірно відмовляються від наступу на Степногірськ Запорізької області. За словами військового, місто під контролем Сил оборони України.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Сили оборони продовжують утримувати Покровськ на Донеччині. Однак ситуація в Мирнограді, за їхніми даними, може призвести до того, що Силам оборони доведеться організовувати контрольований відхід з цього населеного пункту.

Вас також можуть зацікавити новини: