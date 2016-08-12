Росія прикриває стрілянину своїх п'яних військових, придумавши ахінею про "диверсантів" - Турчинов

Про це він наголосив у своєму коментарі, переданому УНІАН.

«Безглузді звинувачення та погрози на адресу України є наслідком безкарності, яку відчуває реваншистське керівництво Росії, що будує свою імперію на брехні, агресії, вбивствах та безправ’ї громадян. Але історія свідчить, що такі імперії приречені, вони руйнуються, ховаючи під своїми уламками тиранів», - сказав Турчинов.

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Секретар РНБО зазначив, що російські силовики «лише 10 серпня зробили гучні заяви про події, які за їхніми словами, відбулись в ніч з 6 на 7 серпня».

«Таку затримку можна пояснити виключно тим, що вони потребували часу, аби підробити так звані «докази» агресивних дій України та приховати справжні небезпечні злочинні дії своїх підлеглих, а саме перестрілку між різними підрозділами російських силовиків, які традиційно зловживають алкоголем, особливо у вихідні дні. Внаслідок цієї перестрілки були вбиті та поранені не лише російські військові, а й цивільні - кримчани», - підкреслив він.

За словами Турчинова, російські силовики, намагаючись приховати свої військові злочини та нагнітаючи антиукраїнську істерію, почали розповідати нісенітниці про нібито напади спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України та військові прориви зі стрільбою з боку України.

Секретар РНБО нагадав, що спочатку йшлося про «заарештованих співробітників ГУР, а в останніх заявах російське МЗС рапортує про двох громадян України та Росії, які, виявляється, вже зовсім не співробітники ГУР, а цивільні, які нібито «сприяли» українським військовим».

«Хоча всі розуміють, що насправді вони є випадковими громадянами, яких захопили для прикриття п'яної стрільби російських військових та нашвидкуруч бездарно сфабрикованої ФСБшної провокації, але які після катування в застінках ФСБ підпишуть або озвучать будь-яку надиктовану ахінею», - наголосив Турчинов.

При цьому він зауважив: «Світу пощастило, що п'яні російські військові не мали доступу до більш серйозної зброї, якою російський генштаб нашпигував окупований Крим».

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому в ФСБ заявили про загибель двох російських військових при затриманні «українських диверсантів».

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що «шкода, завдана російській стороні, загибель російських військовослужбовців без наслідків не залишаться».

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України», - наголосив Порошенко.

11 серпня президент України доручив привести у підвищену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом і на Донбасі.