СБУ намагаюється пришити співробітниці НАБУ "корупцію" за тренерську діяльність

Відповідне повідомлення оприлюднив прес-центр СБУ.

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"Правоохоронці встановили, що колишня росіянка отримала українське громадянство у 2002 році, а у 2013-2014 роках працювала в Посольстві України у Москві на відповідальних посадах. Під час роботи в НАБУ чиновниця, отримуючи заробітну плату майже в 40 тисяч гривень та маючи доступ до конфіденційної інформації, тричі підробляла "тренером" на заходах одного з європейських фондів. Таким чином посадовець порушила вимоги ст. 25 Закону України "Про запобігання корупції" та ч. 2 ст. 13 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", - заявили в СБУ.

У прес-центрі стверджують, що співробітники СБУ, за погодженням з Генеральною прокуратурою, склали щодо заступниці начальника відділу протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 1 ст. 1724 (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Протокол скеровано для розгляду до Солом’янського районного суду Києва.

Нагадаємо, 12 серпня в ГПУ заявили, що спецназ НАБУ нібито перешкоджав слідчим зафіксувати факт стеження за прокурорами.

У свою чергу в НАБУ пояснили, що в п'ятницю, 12 серпня, під час проведення прихованого спостереження за об'єктом в одному з кримінальних проваджень, розслідуваних детективами Національного антикорупційного бюро України, в приміщення, в якому знаходилися працівники Бюро, намагалися проникнути співробітники Генеральної прокуратури України, які сприйняли дані слідчі дії як стеження за собою. В результаті виникла позаштатна робоча ситуація".

Як зазначили в Бюро, всі слідчі дії НАБУ за місцем інциденту відбувалися за рішенням суду в повній відповідності з законом.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня директор НАБУ Артем Ситник визнав певні ознаки конфлікту між НАБУ і Генпрокуратурою, але сподівається на врегулювання відносин.

5 серпня слідчо-оперативна група ГПУ прибула в НАБУ, де здійснила виїмку документів. Групу очолював начальник управління ГПУ з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Дмитро Сус.

Луценко заявив, що таким чином ГПУ перевіряє інформацію Служби безпеки про незаконне прослуховування телефону непричетного до кримінальної справи НАБУ людини. НАБУ вважає незаконною постанову суду про обшук у відомстві. Зазначалося, що під час обшуку Генпрокуратури в приміщенні НАБУ нічого не було вилучено, відомство працювало в штатному режимі.