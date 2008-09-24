Томенко про культурну спадщину, приватизацію, державу і гроші

Закон про перелік пам’яток культурної спадщини є серйозним кроком на підтримку української культури, наголосив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, коментуючи його ухвалення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, на його переконання, ухвалений закон - один із найпринциповіших для підтримки української культури.

«Це надзвичайно серйозний крок, з одного боку, для того, щоб визначити чітку державну політику у сфері захисту пам’яток культури, з іншого – не допустити їх відчуження та подальшої приватизації», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як відомо, на сьогодні діють норми закону про тимчасову заборону приватизації пам’яток культурної спадщини. Статус тимчасовості провокував місцеву владу до незаконного відчуження культурних пам’яток та приватизації багатьох об’єктів, а також до недостатнього вкладання коштів інвесторів.

«Законопроект про перелік пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, погоджувався з усіма органами місцевого самоврядування. Тому, фактично, працівниками Міністерства культури і туризму була систематизована майже десятирічна робота фахівців галузі культури. Ми сьогодні проголосували за закон, де 2464 пам’ятки культури, історії, архітектури, монументального мистецтва тощо не просто залишаються під опікою держави, а й не підлягають приватизації», - зазначив М.ТОМЕНКО.

На його думку, це дасть можливість тепер чітко зрозуміти, які об’єкти культурної спадщини повинна охороняти держава, виділяти кошти на їх підтримку, реставрацію тощо, а якими об’єктами має займатися місцеве самоврядування.

Віце-спікер відзначив також особливу важливість даного закону для Києва, де «активність» місцевої влади призвела до серйозного руйнування деяких пам’яток культури. «Тепер, коли цей закон проголосований і, я переконаний, буде підписаний Президентом, 331 об’єкт міста Києва та ще багато пам’яток культури по всій Україні захищені законодавством від руйнування, розкрадання чи приватизації», - зазначив М.ТОМЕНКО.