Литвин максимально пішов назустріч Ющенку - експерт

Лідер фракції Блоку Литвина у Верховній Раді Володимир ЛИТВИН запропонував «глибоко компромісні» принципи для формування коаліції у складі БЮТ, "Нашої України – Народної самооборони" і Блоку Литвина.

Про це заявив у коментарі УНІАН професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА Олексій ГАРАНЬ.

При цьому експерт зазначив, що «Володимир ЛИТВИН уже не вперше заявляє про свою готовність до переговорів щодо створення нової коаліції з БЮТ і НУ-НС".

Це, на думку О.ГАРАНЯ, не дивно, оскільки дострокові вибори несуть для нього певні ризики, тим більше, що, за деякими повідомленнями, пропозицію очолити Трудову партію може отримати Арсеній ЯЦЕНЮК, і вона тоді може стати основою для формування іншого блоку (Трудова партія входить до складу Блоку Литвина – УНІАН).

Однак цього разу, звернув увагу експерт, В.ЛИТВИН озвучив зовнішньополітичні принципи, які обстоюватиме. І тут, вважає О.ГАРАНЬ, доволі сенсаційним для В.ЛИТВИНА є формулювання, що «входження України в військові міжнародні союзи відбувається виключно за результатами всеукраїнського референдуму», адже раніше його блок заявляв про позаблоковий статус України.

Нинішнє формулювання, зауважив експерт, не виключає за певних умов приєднання України до Організації Північноатлантичного договору і є таким чином кроком назустріч НУ-НС. При цьому О.ГАРАНЬ додав, що таке ж формулювання було зафіксоване у постанові Верховної Ради, спрямованій на розблокування роботи парламенту у лютому ц.р.

"Воно є компромісним для всіх учасників потенційної розширеної демократичної коаліції, дозволяє всім зберегти обличчя, у тому числі і НУ-НС, для якої заява про підтримку євроатлантичної інтеграції України є умовою створення коаліції", - сказав експерт.

Як зазначив О.ГАРАНЬ, створення коаліції у парламенті будь-якої європейської країни – це завжди складний пошук компромісів, у якому кожна із сторін йде на певні поступки. Тому, на його думку, ця пропозиція Блоку Литвина, так само як і наголошення цим Блоком, що «Україна неухильно дотримується норм міжнародного права, зокрема, принципів територіальної цілісності держав – без будь-яких винятків» і що «після завершення перебування ЧФ на території України не допускається розташування іноземних військових баз», є доброю можливістю і для відновлення діалогу між БЮТ і НУ-НС.

«ЛИТВИН, - підсумував О.ГАРАНЬ, - запропонував зі свого боку глибоко компромісні ідеологічні принципи коаліції БЮТ-НУ-НС-БЛ, максимально в цьому плані пішов назустріч ЮЩЕНКУ та нашоукраїнцям».