Кравчук пропонує розпочати двосторонні переговори з Росією щодо Донбасу (відео)

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Я критикую Мінські угоди, я вважаю, що це шлях в нікуди. Мінські угоди свою роль відіграли, треба позитивно оцінити. Зупинили можливу широку агресію і посадили Путіна до столу – не за стіл, а до столу переговорів. І він маневрує там, як хоче, але він зв’язаний вже цим столом – і це позитив. Але вирішити питання територіальної цілісності України, суверенітету, повернення Донбасу, повернення Криму Мінські угоди не зможуть", – розповів Кравчук.

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Крім того, екс-президент запропонував домовитися з Росією про проведення двосторонніх переговорів без участі посередників.

"Я думаю, важко зразу сісти за стіл Путіну і Порошенку. Давайте створимо робочу групу. Візьмемо десять питань. Десять питань для розгляду і почнемо одне за одним розглядати. Коли говорять люди, гармати мовчать. Але це треба домовитись, що це не означає, що припиняють діяти санкції, що ми вже почали домовлятися. Вони припиняться тоді, коли ми домовимося", - розповів політик.

Раніше Кравчук заявив, що у світі є шість "гарячих точок", у кожній з яких сидить Росія, але Захід на це закриває очі.