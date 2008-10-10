Богатирьова про СНД, СОТ, вільну торгівлю та проект Стратегії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА взяла участь як уповноважений представник України на засіданні Ради глав держав СНД у Бішкеку (Киргизька Республіка).

Як повідомили УНІАН у прес-службі апарату РНБО, у роботі засідання також взяли участь 9 президентів країн-членів СНД та прем’єр-міністр Азербайджану. Не надіслала на зустріч свого представника лише Грузія.

У форматі закритого і пленарного засідання широкого кола присутні сторони розглянули 21 питання. В ході обговорення низки принципових і важливих для взаємин питань, Україна підписала рішення з 10 пунктів порядку денного, 6 з яких із застереженнями, та підтримала протокольне рішення.

Основним питанням, з якими виступала українська сторона, було питання №1 порядку денного про Стратегію економічного розвитку СНД. Ініціатором і основним розробником документу була українська сторона.

Представляючи документ перед Радою глав держав СНД, Р.БОГАТИРЬОВА особливо наголосила, що «Україна розглядає СНД як один із важливих механізмів реалізації в рамках Співдружності перспективних проектів у різних галузях, перш за все у сфері економічної співпраці».

Представник України висловила переконання, що нинішній головний пріоритет – завершити перший етап із формування Зони вільної торгівлі та її удосконалення відповідно до норм та правил СОТ.

Виступаючи перед поважним зібранням, секретар РНБОУ звернула увагу, що головний механізм реалізації Стратегії полягає у Міждержавній програмі інноваційної співпраці країн СНД до 2020 року. «Ми вважаємо, що забезпечити стратегічний ефект розвитку національних економік в сучасних умовах можливо шляхом переходу на інноваційно-інвестиційну модель економічного розвитку… Саме це дасть можливість підвищити рівень глобальної конкурентоспроможності національних економік країн Співдружності», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Другим за важливістю питанням секретар РНБОУ назвала ініційовану Україною ще у 2005 році, але так і не реалізовану пропозицію про створення системи енерготранспортних коридорів. Тепер, після того як цю тему визначили ключовою Казахстан і Киргизька Республіка, повноважний представник України висловила сподівання на активну реалізацію проекту всіма зацікавленими сторонами.

За пропозицією Р.БОГАТИРЬОВОЇ, проект Стратегії економічного розвитку був прийнятий з умовою доопрацювати і надалі затвердити на Раді глав урядів СНД 14 листопада, що відбудеться у Кишиневі.

Окремо Р.БОГАТИРЬОВА наголосила на актуальності Програми співробітництва щодо протидії незаконній міграції і пакета документів, спрямованих на інституційне удосконалення Співдружності.

Наступного року з 1 січня 2009 року головувати в Раді глав держав СНД та в усіх інших вищих органах Співдружності вперше буде Республіка Молдова. Співголовами на наступних засіданнях країн-членів Співдружності будуть президенти та представники вищих органів Киргизької Республіки та Російської Федерації.