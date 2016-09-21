В е-деклараціях хочуть приховати данні чиновників про готівку, коштовності та подарунки - Центр протидії корупції

Про це написав керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, пише Українська правда.

За його словами, з публічного доступу зникнуть дані про готівку, коштовності, подарунки, фінансові зобов'язання, корпоративні права і витрати.

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"Проекту закону іще немає в порядку денному, утім, він уже гуляє між міністерствами та міжнародними експертами, які мають оцінити, в якій мірі забаганки влади перекреслюють взяті нею зобов'язання перед європейцями та американцями", – написав він.

За його даними, влада хоче прибрати із відкритого доступу – Реєстру е-декларацій – всю інформацію про:

1. Усе цінне рухоме майно вартістю понад 137 000 грн або десь 5000 доларів: коштовності, годинники, антикваріат, хутро, дизайнерські сумочки, коней та песиків тощо, окрім транспортних засобів;

2. Усі отримані подарунки вартістю від 6890 грн;

3. Готівкові кошти та активи у вигляді банківських металів вартістю від 68 900 грн;

4. Кредити, позики і витрати понад 68 900 грн.

На думку Шабуніна, у разі прийняття такі зміни відкинуть антикорупційну реформу назад у часи Януковича.

Він стверджує, що немає жодних підстав вносити такі зміни, крім як "сховати шокуючу для зубожілих громадян інформацію про реальні статки суддів, прокурорів, нардепів та їхніх сімей від громадськості та журналістів".

Також, на його думку, чиновники поки що не вносять дані в реєстр е-декларацій, оскільки очікують прийняття Радою закону про "нульову декларацію", проект якого зараз поширюється у ЗМІ.

За його словами, у разі прийняття цей закон надасть чиновникам гарантію безкарності за незаконне збагачення.

Як повідомляв УНІАН, систему е-декларування запустили відповідно до закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня.

З 1 вересня розширені електронні декларації протягом 60 днів повинні подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент та прем'єр-міністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів, члени Нацкомісії і Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ й їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" або "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.