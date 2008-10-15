Богатирьова: завдяки плану РНБО люди відчують себе більш захищеними

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА впевнена, що план з протидії фінансовій кризі, який РНБО прийме на засіданні 17 жовтня, буде «адекватним і дасть можливість людям відчути себе більш захищеними».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

Р.БОГАТИРЬОВА, зокрема, зазначила, що в п’ятницю відбудеться планове засідання РНБО, на якому будуть розглянуті питання контролю виконання рішень РНБО у сфері міграційної політики, а також боротьби з корупцією.

Разом з тим, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, враховуючи нагальну необхідність, Рада нацбезпеки розгляне і питання заходів для боротьби з фінансовою кризою в Україні.

Вона відмовилась повідомити, які саме інструменти боротьби з кризою планується запропонувати на засіданні РНБО, однак зазначила, що сьогодні проекти таких заходів подані до Апарату РНБО, і він їх розгляне.

Також Р.БОГАТИРЬОВА нагадала, що вже створено комісію, яка також опікується цими питаннями і надасть свої пропозиції.

Секретар РНБО переконана, що узгоджений документ, який буде винесено на засідання РНБО в п’ятницю, буде «адекватним і дасть можливість людям відчути себе більш захищеними».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що готовий представити на засіданні РНБО 17 жовтня свій план з нормалізації фінансової ситуації в країні і проситиме РНБО його підтримати.