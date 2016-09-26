Народні депутати оцінили свою діяльність на "трійку з мінусом" - опитування

Про це свідчать результати опитування серед народних депутатів України яке було проведено наприкінці вересня 2016 року Інститутом Горшеніна.

Зокрема, діяльності президентові України 10,4% опитаних депутатів поставили оцінку «відмінно», 26,0% - «добре», 31,2% - «задовільно», 22,1% - «погано», 10,4% - «дуже погано». Таким чином діяльність президента отримала більше схвальних оцінок («добре» та «відмінно») – 36,4%, ніж несхвальних («погано» та «дуже погано») – 32,5%.

Те саме стосується депутатських оцінок діяльності уряду: 37,7% депутатів оцінюють її позитивно, 29,9% - негативно. Так, діяльності Кабінету міністрів України 5,2% опитаних депутатів поставили оцінку «відмінно», 32,5% - «добре», 32,5% - «задовільно», 19,5% - «погано», 10,4% - «дуже погано».

Діаметрально протилежна картина в оцінці депутатами власної діяльності. Позитивно відгукнулися щодо неї 18,2% опитаних депутатів, негативно – вдвічі більше: 40,3%. Водночас більше 40 відсотків депутатів оцінили діяльність ВР «на трієчку».

Діяльності Верховної Ради України 2,6% опитаних депутатів поставили оцінку «відмінно», 15,6% - «добре», 41,6% - «задовільно», 32,5% - «погано», 7,8% - «дуже погано».

Опитування серед народних депутатів України було проведено Інститутом Горшеніна з 20 по 23 вересня 2016 року. Вибірка дослідження була розроблена з урахуванням кількісного складу фракцій Верховної Ради. В опитуванні взяли участь 163 парламентарія. Опитування проводилося методом анкетного інтерв’ю.