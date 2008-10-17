У БЮТ вважають, що банківської кризи в Україні немає

Залучення коштів міжнародних фінансових організацій допоможе стабілізувати ситуацію в Україні.

Таку думку висловили експерти в ході опитування щодо можливого залучення коштів міжнародних фінансових організацій під державні гарантії для подолання кризи в банківській сфері, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна в рамках програми «Пульс кризи».

Так, згідно з переданими УНІАН результатами опитування, народний депутат від Партії регіонів Олексій ПЛОТНІКОВ позитивно оцінив можливість залучення коштів Міжнародного валютного фонду. “Наразі до МВФ з такими проханнями звернулись кілька європейських країн. В структурі зовнішнього боргу частка держави не є критичною, тому як один з можливих шляхів подолання кризи це нормальний крок», - сказав він.

Народний депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН зауважив, що, на його думку, кризи в банківській сфері немає і навряд чи вона буде. За його словами, є проблема з виплатою зовнішніх зобов’язань із корпоративних боргів. Депутат вважає, що саме для цього було б корисно залучити так званий упереджувальний stand-by, щоб підтримати золотовалютні резерви Нацбанку. “Але цей борг є умовним, він може бути використаний в разі, якщо не вистачатиме резервів НБУ для утримання курсу при виплаті зовнішніх зобов’язань. До речі, співвідношення дефіциту американського бюджету і боргу до ВВП значно перевищує відповідні показники в Україні. Тому жодних проблем не має бути», - наголосив С.ТЕРЬОХІН.

Координатор економічних програм Школи політичної аналітики Національного університету „Києво-Могилянська академія” Сергій КИСЕЛЬОВ зазначив, що зараз у переговорах з МВФ мова йде не про кредит, а лише про право отримати кредит, якщо виникне така потреба найближчим часом. За його словами, переговори йдуть про суму від 3 до 15 млрд. дол. “Це чимала сума, враховуючи те, що наш борг перед МВФ наразі не перевищує 0,3 млрд. доларів”, - зауважив він, нагадавши, що у 2004 році МВФ вже працював за такою схемою з Україною – мова йшла про 605 млн. доларів, але тоді ми цими грошима не скористалися.

“Це цілком нормальна практика для підстраховки фінансової системи. Деякі країни Європи, зокрема сусідня Угорщина, зараз також вивчають можливості використання такого механізму. Утім, майбутні переговори з МВФ можуть дещо ускладнитися через імовірність дострокових парламентських виборів. Адже розмитість політичного майбутнього ставить під сумнів ефективність виконання заходів щодо стабілізації економіки, які бере на себе Україна перед МВФ», - сказав С.КИСЕЛЬОВ.