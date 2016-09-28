Генсек НАТО привітав перші результати розслідуванні у справі МН17

Про це йдеться у заяві генсека альянсу, яка була розповсюджена у середу в Брюсселі.

"Я вітаю перші результати розслідування Спільної слідчої групи, в яку входять слідчі з Нідерландів, України, Малайзії, Австралії і Бельгії. Доповідь проливає світло на причини та обставини збиття МН17", - заявив Столтенберг.

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Генсек НАТО вказав, що розслідування кримінальної справи триває, у зв'язку з чим висловив впевненість в необхідності всебічного співробітництва всіх держав у відповідності з резолюцією 2166 Ради Безпеки ООН для того, щоб "справедливість могла восторжествувати". "Важливо, щоб слідчі могли продовжувати проводити розслідування самостійно і ретельно", - наголосив він.

Столтенберг зазначив, що збитий рейс МН17 став "глобальною трагедією, яка коштувала життя 298 особам". "Як вирішила Рада Безпеки ООН, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - підкреслив генсек НАТО.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту.

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Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів. Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи.

Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук». Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.